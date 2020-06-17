«الصحة»: 575 إصابة جديدة ب«كوفيد 19» والاجمالي 37533 و3 حالات وفاة

17 يونيو 2020 || أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 575 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 37533 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 306 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال575 السابقة تضمنت «317 حالة لمواطنين كويتيين» بنسبة بلغت 13ر55 بالمئة و«258 حالة لغير الكويتيين» بنسبة بلغت 68ر44 بالمئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع «144 بمنطقة الأحمدي الصحية» و«139 بمنطقة الجهراء الصحية» و«128 بمنطقة الفروانية الصحية» و«96 بمنطقة حولي الصحية» و«68 بمنطقة العاصمة الصحية».

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: 29 في منطقة القصر و28 في السالمية و27 في جليب الشيوخ و26 في سعد العبدالله و21 في المهبولة و19 في العبدلي.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 190 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد 19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8331 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية 51 شخصا بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 2885 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 343027 ألف فحص.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد 19» 28896 حالة بعد تعافي 690 خلال الساعات ال24 الماضية.

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