الغانم: جلسة اليوم.. «إنجاز تاريخي»

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن جلسة اليوم إنجاز تاريخي وتؤكد ما ذكرته بالسابق من أن العبرة ليس في عدد الجلسات التي تعقد إنما العبرة في النتائج التي نخرج بها من هذه الجلسات.

وأضاف الغانم، أن كمية القوانين ونوعيتها التي خرجنا بها اليوم نحتاج إلى أشهر عديدة في الأوقات العادية لإنجازها، واللجان عملت عليها خلال فترة التوقف عبر العديد من الاجتماعات لحل العديد من الخلافات.

وأكد الغانم، أنه تم اليوم إنجتز المداولة الثانية لقوانين الإجراءات والمحاكمات الجزائية وهو التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية والباتة، والمرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بمخاصمة القضاة، والتوثيق، والتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاستبدال والقرض الحسن.

وقال الغانم، إن قانون الاستبدال أمر وعدنا به إخواننا الكبار المتقاعدين وغيرهم الذين كانوا في أمس الحاجة لتخفيض هذه الفوائد الفاحشة التي تثقل كاهلهم والشكر موصول لأعضاء المجلس الذين تعاونوا لإنجاز هذا القانون والخروج به بموافقة الحكومة عن طريق التفاهم مع أخي سمو رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الغانم، أن اللجنة المالية رفعت تقريرها بشأن القرض الحسن بأن تخفيض نسبة السداد من 25% إلى 10% وانتهينا باقتراح حكومي بـ 15%، وكان هناك اقتراح من الرئاسة بأن يتم التصويت عليه وبعد ذلك من الممكن تقديم تعديلات عليه في المستقبل وتمت الموافقة أيضا في المداولتين الأولى والثانية على المشروع بقانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، ونظرا للأوضاع الحالية وأزمة كورونا فهناك حاجة ملحة إلى هكذا قانون.

وتابع الغانم، “آخر القوانين التي تم إقرارها بالجلسة هو القانون المتعلق بالإعلان الإلكتروني والترافع عن بعد.. وتم التصويت عليه بتوافق نيابي – نيابي ونيابي – حكومي بشبه إجماع”.

وبين الغانم، أن إقرار سبعة قوانين في جلسة واحدة بفضل التنسيق الجيد وبفضل التحضير الجيد ونبارك للشعب الكويتي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد قمنا بجزء من واجبنا تجاههم بإقرار هذه القوانين.

وعن آلية عقد الجلسات المقبلة، قال الغانم، إن عدد الجلسات لن يقل عن عدد الجلسات الموجود في الجدول الموزع في بداية دور الانعقاد والمدد الزمنية التي توقف فيها المجلس ستضاف إلى دور الإنعقاد، وان موعد الجلسة القادمة سيحدد من قبل مكتب المجلس بعد التشاور مع النواب.. لأننا لا نعرف حقيقة ما هي الظروف التي ستكون موجودة بعد أسبوعين.

وعن الاشتباه بإصابة أحد النواب بـ«كورونا»، قال الغانم، “أخبرني وزير الصحة أثناء جلسة اليوم بأن أحد زملائنا به اشتباه كبير بإصابته بفيروس كورونا.. ونسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل، ومن المؤكد أن هذا النائب خالط العديد من النواب في جلسة الأمس وسيتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الصحية، واتفقنا على الانتهاء من التصويت لأن القوانين في غاية الأهمية ومن ثم رفعت الجلسة دون فتح المجال لبعض البنود الأخرى التي بها نقاش وحديث ووقت طويل، وسيتم تعقيم قاعة عبد الله السالم والاستراحات وأماكن تواجد النواب وعلى النواب أن يقوموا بإعادة الفحص خلال أيام معينة وفقا لإرشادات المراجع الصحية إلى اتباع الإجراءات والالتزام فيها”.