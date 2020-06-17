الغانم يبعث ببرقية تعزية الي أسرة الفقيد احمد يوسف بهبهاني

17 يونيو 2020 ||بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ببرقية إلى أسرة الفقيد المرحوم بإذن الله رئيس جمعية الصحفيين الكويتية السابق و رئيس اتحاد الصحفيين العرب السابق احمد يوسف بهبهاني أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة أحدى الشخصيات الكويتية التي كانت لها بصماتها الواضحة في مسيرة الصحافة الكويتية.

واستذكر الغانم في برقيته المسيرة الطويلة للراحل بهبهاني وعطاءاته الكثيرة لا سيما في المجال الصحفي محليا وعربيا ، سائلا المولى جلت قدرته ان يرحمه برحمته الواسعة وان يلهم ذويه ومحبيه الكثر جميل الصبر والسلوان.