الغانم يبعث ببرقية تعزية إلى أسرة الفقيد أحمد يوسف بهبهاني

17 يونيو 2020 || بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ببرقية إلى أسرة الفقيد المرحوم بإذن الله رئيس جمعية الصحفيين الكويتية السابق ورئيس اتحاد الصحفيين العرب السابق أحمد يوسف بهبهاني أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة إحدى الشخصيات الكويتية التي كانت لها بصماتها الواضحة في مسيرة الصحافة الكويتية.

واستذكر الغانم في برقيته المسيرة الطويلة للراحل بهبهاني وعطاءاته الكثيرة لا سيما في المجال الصحفي محليًّا وعربيًّا، سائلًا المولى جلت قدرته أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يلهم ذويه ومحبيه الكثر جميل الصبر والسلوان.