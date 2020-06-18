«الصحة»: 541 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 38074 وتسجيل حالتي وفاة

18 يونيو 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 541 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 38074 حالة في حین تم تسجیل حالتي وفاة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 308 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھم.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ541 السابقة تضمنت «283 حالة لمواطنین كویتیین» بنسبة بلغت 31ر52 في المائة و«258 حالة لغیر الكویتیین» بنسبة بلغت 68ر47 في المائة.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاؤوا بواقع «153 بمنطقة الأحمدي الصحیة» و«145 بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«100 بمنطقة الجھراء الصحیة» و«79 بمنطقة حولي الصحیة» و«64 بمنطقة العاصمة الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس فقد ذكر أنھا جاءت بواقع 35 جلیب الشیوخ و31 الفروانیة و22 الصلیبیة و19 العارضیة و18 الفردوس و17 الفحیحیل.

وفیما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبیة في العناية المركزة 188 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعاية الطبیة اللازمة 8254 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة 45 شخصًا بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يومًا في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة بلغ 3298 مسحة، مشیرًا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 346325 فحصًا.

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