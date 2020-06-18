الناطق الرسمي باسم الحكومة: تمديد العمل بالمرحلة الأولى من خطة العودة التدريجية وتعديل مواعيد “الحظر الجزئي”

18 يونيو 2020 || قال رئیس مركز التواصل الحكومي المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم إن مجلس الوزراء قرر تمدید العمل بالمرحلة الأولى من خطة العودة التدریجیة إلى الحیاة الطبیعیة بسبب عدم تحقیق النتائج المرجوة في مجابھة انتشار عدوى فیروس كورونا المستجد.

وقال المزرم خلال مؤتمر صحفي عقد الیوم عقب اجتماع مجلس الوزراء إنه تقرر العمل بالمرحلة الأولى من خطة العودة لحین تحقیق المعدلات والنتائج والمؤشرات التي تسمح بالانتقال إلى «الثانیة» على أن تقوم وزارة الصحة بإعادة تقییم المعدلات والنتائج والمؤشرات الطبیة وموافاة مجلس الوزراء بتقریرھا في ھذا الشأن الأسبوع المقبل.

وأشار المزرم إلى أن مجلس الوزراء قرر أیضا تعدیل مواعید العمل بحظر التجول الجزئي لیكون من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا یومیا اعتبارا من صباح یوم الأحد المقبل.

وأضاف أنه بناء على إفادة وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الحمود بشأن تحسن المعدلات والمؤشرات الطبیة المترتبة على عزل بعض المناطق فقد تم إلغاء العزل التام المفروض على منطقة حولي والنقرة ومیدان حولي والقطع المعزولة في منطقة خیطان اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح یوم الأحد المقبل الموافق 21 یونیو .

وأفاد المزرم بأن مجلس الوزراء أحیط علما بقرار وزیر الصحة بشأن الضوابط الخاصة بالسماح بسفر المواطنین خارج البلاد عن طریق الجو وكلف وزارة الداخلیة والجھات ذات الصلة بتنفیذ ھذا القرار وذلك على النحو التالي: 1 – یتم السماح بالسفر للحالات الآتیة: أ – الحالات الصحیة الحرجة ممن تسمح حالتھم بالسفر وذلك على نفقتھم الخاصة.

ب – الطلبة الدارسون في الخارج إذا استلزم الأمر سفرھم للخارج خشیة فوات مواعید اختباراتھم أو قبولھم في الجامعات والمعاھد ومرافقi إذا استلزم الأمر ذلك وللاطمئنان على الدارس.

ج – المواطن أو المواطنة في الحالات الآتیة: – لدیه زوج أو زوجه أجنبیة في الخارج.

– مواطن مقیم في الخارج.

– الحالات الخاصة الأخرى التي تقدرھا وزارة الداخلیة.

– ألا یقل مدة السفر عن 30 یوما.

2 – أن یتقدم راغب السفر إلى الجھة التي یتم تحدیدھا «وزارة الداخلیة» بطلب رغبة في السفر مدعما بالمستندات المؤیدة وتأشیرة الدخول إلى البلد المراد السفر إلیھا قبل موعد السفر بعشرة أیام على الأقل.

3 – أن یوقع راغب السفر على إقرار وتعھد یتضمن تحمله نفقات العلاج في حالة إصابته بالفیروس وتكالیف العودة وعدم مطالبة الحكومة بأي التزامات مالیة أو غیره قد تترتب على السفر ، والتزامھ بكافة اشتراطات السلطات الصحیة حال عودته البلاد بما فیھا الحجر الصحي الإلزامي الذي تقرره السلطات الصحیة « مؤسسي / منزلي » على نفقته الخاصة .

4 – یتم إلزام كافة شركات الطیران التي تقل رحلات إلى دولة الكویت بطلب إجراء تحلیل «بي.

سي.

آر» لكل راكب على نفقته الخاصة قبل صعود الطائرة صادر بموعد لا یزید على 4 أیام یثبت سلبیة الإصابة بمرض كورونا المستجد على أن تكون الشھادة الطبیة باللغة العربیة تفید خلو الراكب من المرض یقدمھا للسلطات الصحیة فور وصوله مطار الكویت.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه سیعلن لاحقا عن أي إجراءات أو ضوابط أخرى حسب توصیات السلطات الصحیة واستدرك قائلا إنه تم تكلیف الوزراء باتخاذ اللازم نحو تقدیم كافة الخدمات للمواطنین والمقیمین التي تقدمھا الجھات التابعة لإشرافھم اعتبارا من یوم الأحد المقبل.

«إع»