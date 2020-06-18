وزير الصحة: الإخلال بالاشتراطات الصحية والتساهل في الزيارات العائلية أديا لانتشار «كورونا»

18 يونيو 2020 || قال وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الحمود إن عدم التقید بالاشتراطات الوقائیة والاحترازیة التي حددتھا السلطات الصحیة في البلاد وكذلك التساھل في القیام بالزیارات العائلیة خلال أوقات رفع حظر التجول الجزئي أدیا لانتشار عدوى فیروس كورونا المستجد أخیرا محذرا من “انفلات زمام الأمور من أیدینا”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد «عن بعد» مع ممثلي وسائل الإعلام المحلیة في أعقاب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء .

وأوضح وزیر الصحة أن مجلس الوزراء ارتأى وفق المعلومات الإحصائیة ضرورة استمرار المرحلة الأولى من خطة العودة التدریجیة إلى الحیاة الطبیعیة وإعادة تقییم الوضع الصحي بشكل دوري وذلك لحین تحقق المعاییر الصحیة المطلوبة للانتقال بأمان إلى المرحلة الثانیة.

وأضاف قائلا “قادرون الیوم على التحكم في «الوباء» ولا نرید الوصول إلى مرحلة یتحكم فیھا الوباء بنا” مشددا على ضرورة التزام المواطن والمقیم بكامل الاشتراطات الصحیة بغیة الحد من انتشار الفیروس إذ أننا “لا نرید أن یفلت زمام الأمور من أیدینا”.

ولفت إلى تسجیل إصابات بین الكثیر من الآباء والأمھات بعدوى الفیروس المستجد وإدخالھم إلى أقسام العنایة المركزة إثر ذلك على الرغم من التزامھم وتقیدھم بالبقاء في منازلھم وذلك نتیجة إقامة التجمعات وعدم تقید البعض بالتباعد الجسدي وعدم الحرص على نظافة الیدین.

وقال الحمود “أعید وأذكر وأكرر بشعار المرحلة الحالیة وھو التعاون والتفاؤل.

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مع العدم التھاون”.

وأضاف “نحن بصدد الانتقال إلى المرحلة الثانیة من خطة العودة التدریجیة إلا أن التعامل مع «الوباء» لا یكون عن طریق التواریخ والأیام بل عن طریق الإحصاءات والأرقام” مشددا على ضرورة “الالتزام بجمیع الاشتراطات الصحیة لعودة الحیاة إلى طبیعتھا في البلاد بشكل سھل وآمن”.

وبین أن رفع العزل التام عن بعض المناطق التي فرض علیھا سابقا یأتي لانخفاض المعدل التكاثر لانتشار العدوى بین قاطني تلك المناطق.

وأشار وزیر الصحة إلى أن معاییر الانتقال من مرحلة إلى أخرى تشمل مقیاس انتقال العدوى «العدد التكاثري للإصابات» وثبات أرقام الإصابات لفترة كافیة وانخفاض نسبة إشغال الأسرة في أقسام العنایة المركزة وكذلك بالمستشفیات فضلا عن انخفاض نسبة المصابین في المسحات الیومیة.

وأوضح أنه بعد فترة من بدء العمل بالمرحلة الأولى من خطة العودة تحسنت الأرقام المسجلة في أربعة معاییر وكانت جیدة جدا “لكن ظل مقیاس انتقال العدوى – أكثر من واحد – ما استدعى استمرار العمل بھذه المرحلة وسیتم إعادة تقییمھا خلال الأیام المقبلة” مبینا أنه “إذا ثبتت الأرقام وانخفضت عن الواحد سیتم الانتقال إلى المرحلة الثانیة بشكل آمن”.

وكرر التأكید على ضرورة التقید بارتداء الكمامات الطبیة والالتزام بالتباعد الجسدي وتعقیم الیدین وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى خاصة أن “الوقت الحالي غیر ملائم للتجمعات العائلیة والتجمعات في الدواوین”.

واستعرض الحمود خلال المؤتمر المعدل التكاثري لحالات الإصابة في البلاد مبینا أن ما یقارب رقم واحد ھو الخط الآمن لكن المسجل حالیا یناھز معدل ال07ر1 ” نأمل في خفضه خلال الأیام المقبلة وباتباع الجمیع للاشتراطات الصحیة ننتقل بشكل آمن إلى مرحلة انفتاح جدیدة”.

وبسؤاله عن إمكانیة اعتماد السلطات الصحیة في دولة الكویت أحد العقاقیر التي تم استخدامھا أخیرا في المملكة المتحدة وأشادت به منظمة الصحة العالمیة قال وزیر الصحة إن ھذا الدواء یعد من فصیلة الكورتیزون لكن بفاعلیة وقوة أكبر من الكورتیزون العادي وھو لیس بجدید ویستخدم في أقسام العنایة المركزة وغرف التخدیر لإجراء العملیات بشكل مستمر ودوري.

وأضاف أنه یتم إعطاء ھذا الدواء لبعض المرضى في العنایة المركزة لكن لیس بشكل إجباري أو منتظم وذلك بحسب ما تستدعیه كل حالة على حدة.

وبسؤاله عن ارتفاع أعداد الإصابات بالفیروس المستجد في بعض المناطق التي لم یطبق علیھا قرار العزل التام وكذلك عن معدل الإصابات المسجلة في منطقة جلیب الشیوخ المعزولة بقرار سابق قال ان إصابات المناطق غیر المعزولة في تصاعد ملحوظ لاسیما لدى المواطنین وذلك بعد انقضاء حظر التجول الشامل وبدایة الانفتاح.

وأضاف أن “الوضع في الفترة الحالیة لا یزال مطمئنا ولم نصل بعد إلى مرحلة عزل تلك المناطق وقد یتم تطبیق ھذا القرار مستقبلا في حال تضاعف معدل الإصابات إلى أرقام خطرة” داعیا الجمیع إلى اتباع كافة الارشادات والاشتراطات الصحیة لتجنب تطبیق عزل مناطقي آخر”.

واستدرك بالقول “أما بالنسبة لمنطقتي «المھبولة» و«جلیب الشیوخ» المعزولتین أود التوضیح أن المناطق التي یتم تطبیق العزل التام علیھا یتواجد فیھا أكثر من 145 بنایة سكنیة معزولة بالكامل فنحن نطبق إجراءات العزل أیضا داخل المناطق المعزولة بالكامل لتقلیل سرعة انتشار المرض والقضاء علیه”.

«إع»