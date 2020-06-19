الرئيس الغانم يعزي بوفاة الإعلامي عبدالعزيز الكندري

تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بخالص العزاء من أسرة الكندري لوفاة الإعلامي في قناة المجلس عبدالعزيز الكندري.

وقال الغانم «تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الأخ عبدالعزيز الكندري الإعلامي بتلفزيون المجلس اللهم ارحمه واغفر له وثبته عند السؤال واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأسكنه فسيح جناتك، ونتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد وذويه سائلين المولى تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان وحسن العزاء ‏إنا لله وإنا إليه راجعون».