وزارة الصحة : 604 إصابات جديدة بفيروس كورونا .. و5 حالات وفاة

19 يونيو 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الجمعة تسجیل 604 إصابات جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید 19 «خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 38678 حالة في حین تم تسجیل 5 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 313 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بیان لوكالة الانباء الكویتیة إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض من بینھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال604 السابقة تضمنت «313 حالة لمواطنین كویتیین» بنسبة بلغت 82ر51 في المئة و«291 حالة لغیر الكویتیین» بنسبة بلغت 17ر48 في المئة.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاؤوا بواقع «168 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«166 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة» و«136 حالة بمنطقة الجھراء الصحیة» و«93 حالة بمنطقة حولي الصحیة» و«41 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس فقد ذكر أنھا جاءت على النحو التالي: «32 حالة بمنطقة تیماء» و«31 حالة بمنطقة جلیب الشیوخ» و«27 حالة بمنطقة الفروانیة» و«27 حالة بمنطقة الصلیبیة» و«25 حالة بمنطقة الفردوس» و«24 حالة بمنطقة صباح السالم».

وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة 193 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید 19 «وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 8175 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضیة 54 شخصا وذلك بعد القیام بكافة الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغت 3087 مسحة مشیرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 349412 ألف فحص.

وجدد السند الدعوة للمواطنین والمقیمین بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني موصیا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصیات وكل ما من شأنھ المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض «كوفید 19 «30190 حالة بعد تعافي 678 إصابة خلال الساعات ال24 الماضیة.