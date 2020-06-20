الشاهين لدعم المصروفات التشغيلية لحضانات الأطفال

20 يونيو 2020 || أعلن النائب أسامة الشاهين تقديمه اقتراحًا برغبة لدعم الحضانات في ظل الرقابة والتدقيق، لضمان استمرارها بتقديم خدماتها الاجتماعية، بعد انتهاء تداعيات فيروس «كورونا» المستجد الصحية.

وقال في مقدمة اقتراحه إن 57 ألف طفل وطفلة يستفيد من حضانات الأطفال، وتعمل فيها ١٧٠٠ موظفة كويتية، ويستفيد منها ٥٧٠ صاحب وصاحبة حضانة، بجانب المؤجرين والخدمات التعليمية والتربوية والترفيهية والغذائية المساندة.

ولفت إلى أن الحضانات توقفت اضطراريًّا بسبب الوقف الإجباري من قبل وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

وطالب الشاهين في اقتراحه بدعم المصروفات التشغيلية لحضانات الأطفال، تحت رقابة وتدقيق إداري ومالي وفني، لضمان عودتها لتقديم خدماتها فور انتهاء ظروف التوقف الإجباري الجارية، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، سواء بشكل مباشر، أو بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية”.