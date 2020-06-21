الصحة»: 505 إصابات جديدة ب«كوفيد-19» والإجمالي 39650 وتسجيل 7 وفيات

21 يونيو 2020 ||أعلنت وزارة الصحة تسجيل 505 إصابات جديدة بمرض «كوفيد-19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 39650 حالة في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم الأحد 326 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال 505 السابقة تضمنت «231 حالة لمواطنين كويتيين» بنسبة بلغت 74ر45 في المئة و«274 حالة لغير الكويتيين» بنسبة 26ر52 في المئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع «142 حالة بمنطقة الفروانية الصحية» و«132 بالأحمدي الصحية» و«131 بالجهراء الصحية» و«54 بحولي الصحية» و«46 بالعاصمةالصحية».

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع 57 في منطقة الفروانية و28 في النسيم و22 في العبدلي و18 في جليب الشيوخ و18 في الفردوس و16 في منطقة سعد العبدالله.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 186 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد – 19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8084 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية عدد 36 شخصا وذلك بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2742 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 354378 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد – 19» 31240 حالة بعد تعافي 514 إصابة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

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