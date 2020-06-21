«الداخلية» تؤكد عدم التساهل مع المستهترين بقواعد المرور حفاظا على الأرواح

21 يونيو 2020 ||أكدت وزارة الداخلية اليوم الأحد عدم التساهل في تطبيق القانون بحق المستهترين ومتجاوزي قواعد المرور بغية الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي إن القطاعات الأمنية الميدانية المعنية تنفذ حملات موسعة لضبط المستهترين والمتجاوزين من قائدي المركبات بخاصة في منطقة صباح الأحمد البحرية «الخيران» سعيا للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

وأفادت بأن هذه الحملات متواصلة وستشمل كافة مناطق البلاد للتصدي لما يقوم به المستهترون من تصرفات وأعمال تعرض أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر داعية المواطنين والمقيمين إلى الاتصال على هاتف الطوارئ رقم 112 للإبلاغ عن أي أعمال استهتار ورعونة.

«ع.

إ»