3 نواب يقترحون تطبيق القانون على من يستغل أزمة «كورونا» للقيام بمخالفات

21 يونيو 2020 || أعلن النواب محمد الدلال ود.

عادل الدمخي وعبدالله الكندري تقدمهم باقتراح برغبة جاء في مقدمته: إن احترام النظام العام وضمان سيادة القانون من أهم أعمدة استقرار المجتمع وبالتالي ضمان أكبر لاستيفاء حقوق الناس، وقد نصالكويتي في المادة 49 على ” مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت”، ويستوجب النص السابق على أنه كل مواطن ومقيم أن يلتزم في الآداب العامة والسلوكيات ويحترم حقوق الآخرين ومشاعرهم وقيمهم فلا يتجاوزها قانونيًّا ولا يخل أو يجرح الشعور العام في المجتمع بسلوكيات لا قانونية.

وفي ظل هذه الأزمة وانشغال رجال الأمن في الصفوف الأمامية بتطبيق النظام فيما يتعلق بمكافحة وباء «كورونا» الذي اجتاح الكويت، نجد البعض من ضعاف النفوس استغلوا هذه الفرصة بتركيز وزارة الداخلية جهودها بهذه الأزمة بالمناطق السكنية ومناطق العزل، وذلك بالقيام بارتكاب جرائم المخدرات والجرائم المتعلقة بالآداب العامة في الشواطئ والجزر ضاربين بالحائط قوانين الدولة وما أكدت عليه المادة 49 من الدستور.

وقد نتج عن ذلك كثرة شكاوى الأهالي وأصحاب الشاليهات ورواد الجزر من ارتكاب هؤلاء للمخالفات.

وحرصا على استقرار المجتمع وحمايته من هذه الآفة وتعزيز القيم الحضارية والأخلاقية بصورة مسؤولة وقيام سلطات الدولة بمسؤولياتها لتفعيل احترام القانون والآداب العامة، لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:1- قيام وزارة الداخلية بتشديد الرقابة على المرافق العامة للدولة والشواطئ والجزر وتطبيق القانون على المخالفين وتوفير السكينة لأصحاب الشاليهات وأسرهم واحالة كل مخالف للقانون إلى القضاء.

2- قيام وزارة الداخلية بتسهيل تواصل الأهالي بالأجهزة المختصة بالوزارة في حالة وجود ممارسات أو سلوكيات مخالفة للقانون من خلال وجود خط ساخن وتوفير خدمة التواصل الكتروني المخصصة للملفات القانونية في الأماكن العامة.

3- تكليف إدارة الشرطة المجتمعية بالوزارة بتواجد أعضاء الإدارة والعاملين فيها في الأماكن العامة والشواطئ لضمان توفر الأمن وتسجيل المخالفات لمن يتجاوز القانون والنظام والآداب العامة.

4- قيام وزارة الداخلية بتكليف خفر السواحل تكثيف دورياتها في الجزر والشاليهات لمنع أية ممارسات مخالفة للقانون.

5- قيام وزارة الداخلية بحملة إعلامية بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة لتعزيز احترام الجميع للنظام العام والآداب العامة والتحذير من مخالفة القانون أو الإساءة للآخرين.

6- إنشاء قوة إسناد للمنطقة الجنوبية «منطقة صباح الأحمد البحرية –الخيران .

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» لدعم القوات المشاركة كالنجدة والمرور والأمن العام، وذلك لضبط الأمن والاستقرار.

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