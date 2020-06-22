«الصحة»:641 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 40291 وتسجيل 4 حالات وفاة

22 يونيو 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 641 إصابة جدیدة بمرض كورونا خلال الأربع

وعشرین ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 40291 وتم تسجیل أربع حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 330.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي ال84 إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض من بینھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال 641 السابقة تضمنت «383 حالة لمواطنین كویتیین» بنسبة بلغت 75ر59 في المئة و«258 حالة لغیر الكویتیین» بنسبة 25ر40 في المئة.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاءوا بواقع «195 حالة بمنطقة الجھراء الصحیة» و«180 حالة

بمنطقةالأحمدي الصحیة» و«120 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«81 حالة بمنطقة حولي الصحیة» و«65 حالة بمنطقةالعاصمة الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس ذكر أنھا بواقع 36 في منطقة القصر و33 في منطقة الصلیبیة السكنیة و32 في منطقة سعدالعبدالله و28 في جلیب الشیوخ و26 في منطقة الصباحیة و22 في منطقة الفروانیة.

وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة بلغ 181 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 8191 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضیة 75 شخصا وذلك بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر السند أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 3216 مسحة في حین بلغ مجموع عدد الفحوصات 357594 فحصا.

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