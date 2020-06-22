«المركزي»: 2.16 ملیار دینار تمويلات ممنوحة للقطاعات المتضررة من ازمة «كورونا» من البنوك المحلية

22 يونيو 2020 || اعلن بنك الكویت المركزي ان حجم التمویل الممنوح من البنوك المحلیة للقطاعات المتضررة من ازمة «كورونا» بلغ 16ر2 ملیار دینار.

وأوضح «المركزي» في بیانات صادرة عنه لـ الیوم أن هذه المبالغ تمثل 80%من اجمالي التمويل خلال مئة یوم منذ تفعیل حزمة بنك الكویت المركزي التحفیزیة «حزمة دعم قطاع الاعمال» في الثاني من أبریل الماضي وحتى الان والبالغ 7ر2 ملیار دینار .

وبين ان ھذه الحزمة طالت كافة القطاعات بما یشكل نحو 7 في المئة من إجمالي التسھیلات الائتمانیة البالغ 1ر39 ملیار دینار كما في نھایة مارس 2020.

وذكر ان «المركزي» قام في شھر ابریل الماضي بإطلاق حزمة تحفیزیة للبنوك من خلال تخفیف المتطلبات الرقابیة الخاصة بالسیولة والكفاية الرأسمالیة ما أدى الى ارتفاع قدرتھا على الاقراض لتصل الى نحو 9 ملیارات دینار مؤكدا حینھا ان ھذه المساحة الاقراضیة ھي من اموال البنوك واحتیاطاتھا الاحترازیة.

وأوضح ان الھدف من ھذه الحزمة مساعدة البنوك على أداء دورھا الحیوي في الاقتصاد وتحفیزھا على تقدیم مزید من القروض والتمویل للقطاعات الاقتصادیة المنتجة والعملاء المتأثرین بالأزمة تجنبا لتحول الصعوبات التي یواجھھا العملاء من نقص في السیولة الى مشاكل طویلة الاجل توثر على ملاءتھم المالیة.

ولفت الى انه ومنذ بدء الازمة اتخذ مجلس الوزراء واللجنة التوجیھیة العلیا للتحفیز الاقتصادي 22 تدبیرا لتحفیز الاقتصاد شملت أربعة قطاعات ھي القطاع الاسري وقطاع الاعمال والقطاع المصرفي والقطاع الحكومي.

وافاد ان من بین تلك التدابیر 13 تدبیرا استھدف تقدیم الدعم للمشروعات الصغیرة والمتوسطة والشركات مباشرة معتبرا ان التدابیر المتخذة لدعم قطاع الاعمال في الكویت الأكثر شمولا مقارنة بالمعاییر العالمیة.

وذكر ان من بین التدابیر المتخذة لدعم قطاع الاعمال في 12 مارس الماضي تدبیرا بوقف الرسوم على أجھزة نقاط البیع وتأجیل أقساط تمویل الشركات المتضررة في حین اتخذ تدبیر تفعیل أدوات السیاسیة النقدیة في 16 مارس.

واضاف “كما تم تفعیل أدوات التحوط الكلي في الثاني من ابریل الماضي تلاه في الخامس من الشھر ذاته قرار بتسریع الدورة المستندیة لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص”.

وقال ان اللجنة التوجیھیة اتخذت في 19 مایو الماضي خمسة تدابیر مختلفة شملت اقتراح تعدیل بعض احكام قانون العمل ومضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنیة المسجلة على الباب الثالث وضمان عدم تضرر المواطنین العاملین بالقطاعات المتضررة من تداعیات الازمة ودعم رواتب المسجلین على الباب الخامس في التأمینات الاجتماعیة واقتراح بانشاء محاكم مختصة في المجالات الاقتصادیة والمالیة والتجاریة.

واشار الى ان اللجنة ركزت جھودھا على ضمان استمراریة اعمال الشركات والكیانات الاقتصادیة المختلفة خلال الازمة والاستعداد لمرحلة التعافي.

وقال انه وفي ھذا الشأن تم تقدیم مشروع قانون لمجلس الوزراء لضمان القروض المیسرة للشركات والمؤسسات المتضررة ویتم بموجبه ضمان القروض الممنوحة للكیانات المتضررة من الحكومة بنسبة 80 بالمئة من أصل الدین وتحمل جزء من تكالیفه كنوع من الدعم لمساندة الكیانات الاقتصادیة على الصمود وتمویل الرواتب والإیجارات ودفعات الموردین.

«إع»