البلدية تطلق حملة توعية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة

22 يونيو 2020 || أعلنت بلدیة الكویت اطلاق حملة توعویة بالتعاون مع الھیئة العامة للبیئة بعنوان «قبل ان ترمیھا فكر فیھا 1000 مرة» بھدف توعیة المواطنین والمقیمین برمي القفازات والكمامات في الاماكن المخصصة لھا تجنبا لتفشي فیروس كورونا المستجد .

وقالت ادارة العلاقات العامة في البلدیة في بیان صحفي الیوم ان الحملة التوعویة تأتي انطلاقا من الحرص على المشاركة المجتمعیة بالحفاظ على البیئة الكویتیة واتباع الاسلوب الصحي للتخلص من وسائل الوقایة بعد استخدامھا.

ودعت الجمیع إلى اتباع الاسلوب الصحي في التخلص من القفازات والكمامات بالقائھا في الاماكن المخصصة لھا عقب استخدامھا للحد من انتشار الفیروس.

«إع»