مجلس الوزراء يكلف لجنة الخدمات العامة بحث وتذليل المعوقات التي قد تواجه مشاريع المدن العمالية

22 يونيو 2020 || قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تكليف لجنة الخدمات العامة بحث السبل الكفيلة بتذليل المعوقات التي قد تواجه مشاريع المدن العمالية وموافاة مجلس الوزراء لما ينتهي إليه الأمر.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظھر الیوم الاثنین عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشیخصباح الخالد رئیس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما یلي: أحیط المجلس علما في مستھل أعماله بتوجیھات سمو رئیس مجلس الوزراء بتكلیف وزیر الخارجیة بتمثیل دولة الكویت في كل من: مؤتمر شركاء السودان المقرر عقده في الخامس والعشرین من الشھر الجاري باستضافةالمانیا الاتحادیة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكذلك قمة التعھدات العالمیة لحشد المزید من التمویل لمكافحة جائحة فیروس كورونا والمقرر عقدھا في السابع والعشرین من الشھر الجاري باستضافة المفوضیة الأوروبیة.

ثم شرح وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الحمود لمجلس الوزراء آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد جراء انتشار فیروس كورونا المستجد وعرض كافة الاحصاءات المتعلقة بإجمالي معدلات الإصابة والشفاء والوفاة حسب مناطق دولة الكویت والجنسیات.

حیث لوحظ ارتفاع معدل الشفاء بنسبة تقارب 79 بالمئة و لله الحمد وازدیاد أعداد إصابات المواطنین بطریق المخالطة موضحا ما تقوم به وزارة الصحة من إجراءات وتدابیر بھدف الحد من انتشار الوباء والقضاء علیه.

كما استعرض مجلس الوزراء تقریر لجنة الخدمات العامة بشأن ورشة عمل بحث السبل الكفیلة بتذلیل المعوقات التي قد تواجه مشاریع المدن العمالیة والتي شاركت بھا 24 جھة.

وقد تضمنت رؤى ومقترحات لكل من: وزارة الأشغال العامة – بلدیة الكویت – ھیئة مشروعات الشراكة بین القطاعین العام والخاص – الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة – دیوان المحاسبة.

وقرر المجلس تكلیف لجنة الخدمات العامة بترجمة المقترحات المقدمة من الجھات وموافاة مجلس الوزراء لما ینتھي إلیه الأمر.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السیاسیة واستعرض المجلس آخر المستجدات الراھنة على الساحتین العربیة والدولیة.

وقد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته للتدخلات العسكریة التركیة والإیرانیة الأخیرة في شمال العراق باعتبارھا انتھاكا صارخا لسیادة العراق الشقیق وتھدیدا صریحا لأمنھا مؤكدا على تأیید دولة الكویت لكافة الإجراءات التي تتخذھا جمھوریة العراق الشقیقة للحفاظ على سیادتھا وأمنھا واستقرارها.

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