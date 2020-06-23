«الصحة»: 742 إصابة جديدة ب«كوفيد 19» والإجمالي 41033 و4 وفيات

23 يونيو 2020 || أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 742 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 41033 وتم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 334 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال742 الجديدة تضمنت 385 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 52 في المئة و357 لغير الكويتيين بنسبة 48 في المئة.