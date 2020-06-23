رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي يشيد بتدابير دولة الكويت لمواجهة «كورونا»

23 يونيو 2020 || أشاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في البلاد الدكتور كريستيان تودور بالاجراءات الوقائية التي تقوم بها دولة الكويت في مواجهة جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19» واستجابتها السريعة والفعالة باتخاذ تدابير سريعة لحماية صحة وسلامة جميع السكان من مواطنين ومقيمين.

واضاف تودور في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء إن الكويت استجابت “بسرعة كبيرة وحازمة وفعالة” وبدأت بفرض قيود للمواجهة في وقت كان فيه عدد المصابين منخفضا جدا.

وأوضح ان الكويت كانت من أوائل الدول على المستوى الإقليمي التي تبنت إجراءات حاسمة بدت جذرية في ذلك الوقت ولولا هذه التدابير لكان الوضع أكثر صعوبة داعيا الجميع للالتزام بالمتطلبات الصحية واحترامها “حتى نبقى أصحاء ونتغلب على هذه الأزمة معا”.

وقال انه بالرغم من هذه الأوقات العصيبة فان دولة الكويت تقوم بمساعدة الدول الأخرى للحد من انتشار المرض مثمنا قرار الكويت تقديم 60 مليون دولار لتمويل منظمة الصحة العالمية المخصصة للعمل ذي الصلة في البلدان الأكثر تضررا مثل العراق وفلسطين وسوريا.

وثمن مشاركة الكويت في مؤتمر الاستجابة العالمية لمواجهة فيروس كورونا في مايو الماضي وتعهدها بتقديم 40 مليون دولار إضافية وهو المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي مع العديد من الحكومات والمنظمات الشريكة من أجل جمع الأموال للاسراع في تطوير ونشر التطعيم والعلاج وتشخيص المرض.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية فيما بعد «كورونا» توقع تودور انه مع خروج الكويت والاتحاد الأوروبي من الوباء ان “يكون مستقبل علاقاتنا الثنائية ممتازا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولدينا كل الأدوات في أيدينا لتعزيزعلاقاتنا”.

وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية قال ان إنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت في 14 يوليو 2019 شكل “تغيرا ملموسا في علاقاتنا بعد ان أصبح الاتحاد الأوروبي متواجدا أكثر في الخليج مما مكننا من تعميق شراكتنا مع الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي”.

واشار الى ان الاتحاد الأوروبي يعتبر دولة الكويت شريكا متزايد الأهمية “وطموحنا أن يكون لدينا تعاون شامل ومتعدد الأبعاد يغطي الحوار السياسي والاقتصاد والتجارة والتعاون القطاعي والإقليمي” مؤكدا عمق وقوة العلاقات بين الجانبين تاريخيا.

وقال ان الكويت لعبت دورا رئيسيا في تعزيز المشاركة من إقليم إلى إقليم بين الاتحاد ومجلس التعاون في إطار اتفاقية التعاون بين الاتحاد ودول المجلس عام 1988 مبينا أن العلاقات الثنائية شهدت في الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا.

وألمح إلى ان الكويت كانت السباقة في منطقة الخليج بتوقيع اتفاقية تعاون مع دائرة العمل الخارجي الأوروبية في يوليو 2016 والتي توفر منصة لإجراء مشاورات سياسية منتظمة تغطي التحديات الإقليمية المشتركة في الشرق الأوسط اضافة إلى العلاقات الثنائية.

وافاد ان الاتفاقية تشمل الاستشارات القطاعية في مجالات الطاقة “بما فيها النظيفة والمتجددة” والأمن ومكافحة الإرهاب والتعاون الإنمائي ومجالات اخرى ذات اهتمام مشترك.

وقال “في فبراير الماضي تم عقد أول حوار غير رسمي بين الاتحاد الأوروبي والكويت في مجال حقوق الإنسان في بروكسل ونتوقع أن يعقد الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين حول تنفيذ اتفاقية ترتيب التعاون قريبا عبر الاتصال المرئي”.

وأكد أن العلاقات بين الجانبين لا تقتصر على المشاركة الرسمية على مستوى الحكومة بل يتم تعميقها وإثرائها أكثر من خلال التبادلات بين الأفراد والحوار بين الشركات والتعليم والدبلوماسية الثقافية والتبادل البرلماني.

واشار الى استضافة مجلس الأمة الكويتي وفدا برلمانيا اوروبيا في ديسمبر 2018 متوقعا زيارة مماثلة لبروكسل من البرلمانيين الكويتيين “حالما تسمح الظروف بذلك”.

وشدد على ان العلاقات الاقتصادية هي أيضا محور تركيز مهم حيث أن الاتحاد هو الشريك التجاري الثالث للكويت التي تعد مستثمرا رئيسيا في أوروبا منذ امد طويل.

وقال ان هناك أمثلة عديدة لهذا التعاون منها عبر الهيئة العامة للاستثمار حيث ينخرط الجانبان في حوار منتظم حول التجارة والاستثمار وقضايا الاقتصاد الكلي على المستوى الثنائي وضمن إطار مجلس التعاون الخليجي.

ونوه بحرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز هذا الحوار لدعم رؤية كويت جديدة «كويت 2035» لتنويع اقتصادها واستكمال وتعزيز العلاقات الراسخة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الاتحاد بالفعل مع الكويت.

وأكد تودور أنه في سياق ما بعد «كوفيد 19» ستزداد أهمية الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومرن ومحايد للمناخ لافتا الى أن “اغتنام الفرصة لتحفيز انخفاض الانبعاثات والتحول لإعادة التدوير والمرونة لاقتصاداتنا سيحدث فرقا كبيرا لفترة طويلة تتجاوز التعافي من الوباء”.

وقال ان أولئك الذين “يتعافون بشكل أفضل” سيتمكنون من الخروج من الأزمة أسرع وأقوى و”أرى التعاون في هذا المجال مربحا للجانبين حيث يمكن للكويت أن تستفيد أيضا من التقدم في جدول أعمال التنويع كأداة لمعالجة الآثار السلبية لتدابير الاستجابة لتغير المناخ والأزمات العالمية مثل الأوبئة”.

واعتبر ان الاستثمارات في التقنيات الخضراء النظيفة ستساعد على خلق فرص العمل والنمو وبالتالي الإسراع في التعافي الاقتصادي الذي تشتد الحاجة إليه في مرحلة ما بعد «كوفيد 19» مشيرا الى ان التمويل في المناخ والاستثمارات المستدامة سيكون ضروريا للمساعدة على التعافي بشكل أفضل.

وألمح الى أهمية تدابير كفاءة الطاقة في قطاعات مثل التنمية الحضرية والبناء والتجديد والاسكان والاقتصاد النظيف واعادة التدوير والطاقات المتجددة والنقل المستدام والتنقل الذكي والسياحة المستدامة والزراعة المستدامة وسلاسل القيمة الزراعية.

وقال إنه في مجال العلاقات الاجتماعية والثقافية ففي ديسمبر 2018 منح الاتحاد الأوروبي جائزته على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي لحقوق الإنسان لمنظمة «لوياك» المنظمة الكويتية غيرالربحية التي تعمل على التطوير المهني والنمو الشخصي للشباب تقديرا لعملها في تمكين الشباب وإثراء الحياة المدنية والثقافية في الكويت.

وفيما يتعلق بالدبلوماسية الثقافية والعلاقات بين الشعوب أشار الى رعاية الاتحاد الأوروبي للعامين الثاني والثالث لمهرجانات «لابا» في الفن اضافة لخمس ورش عمل وندوات شاركت في تنظيمها بعثة الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على متانة هذه العلاقات.

وذكر ان البعثة تخطط لإجراء ندوة عبرالاتصال المرئي لمدة ثلاثة أيام الشهر المقبل بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجامعة الكويت ووزارة الخارجية الكويتية بهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في وقت لاحق هذا العام.

وأوضح ان البحث والابتكار من المجالات الأخرى التي يمكن أن تعمق التعاون في سياق ما بعد الوباء وفي هذا الصدد نحرص على استكشاف مزيد من خيارات التعاون مع الكويت في إطار برنامج عمل «هوريزن» 2018-2020 في مجال الطاقة النظيفة وتحديدا فيما يخص «تركيز الطاقة الشمسية وتحلية المياه» وغيرها من توجهات الطاقة النظيفة والبيئة ذات الأهمية المحتملة.

وأكد اهتمام الاتحاد بتعزيز التعاون الوثيق مع الكويت في مجال التأهب للأزمات لافتا الى أن الأزمة الصحية الأخيرة أبرزت بوضوح أهمية الجهود العالمية الموحدة في هذا المجال.

وقال ان الاتحاد الأوروبي هو ثالث أكبر شريك تجاري للكويت التي كانت مستثمرا رئيسيا في أوروبا منذ فترة طويلة معربا عن تطلع الاتحاد الى مواصلة تطوير تعاونه مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية في الأشهر المقبلة نحو تسهيل الاستثمار الأوروبي ونقل المعرفة الأوروبية إلى الشركات الكويتية.

وعلى مستوى الأفراد ذكر ان الاتحاد يوفر فرصة للطلاب والباحثين ومؤسسات التعليم العالي والبحث من الكويت مع تمويل مخصص لدعم المرشحين من منطقة الخليج للمشاركة في برامج أوروبية للبحث العلمي.

وحول التعاون الأمني قال ان التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والأمن شهد تقدما ملحوظا مع زيارة منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي في مارس 2019 حيث تم اطلاق ثلاثة مشاريع محددة مع وحدة الاستخبارات المالية الكويتية بشأن تمويل الإرهاب ومع وزارة الإعلام حول الخطاب البديل لمواجهة عنف التطرف ومع مكتب المدعي العام لتعزيز التعاون القضائي بين الاتحاد والكويت.

ولفت الى أن الاتحاد قدم من خلال «مركز التميز للأبحاث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية» المساعدة المادية والتقنية الهامة ل«مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ» في الكويت من خلال إطلاق مشروع لتثبيت أحد أنظمة دعم القرار الرائدة في العالم.

وتوقع انه عند الانتهاء من المشروع أن يحصل «مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ» على هذا البرنامج الأوروبي الرائد بما يدعم اتخاذ القرار في حالات الطوارئ الإشعاعية بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

وأعرب عن تطلعه إلى دفع هذا العمل إلى الأمام و”مواصلة تطوير تعاوننا الأمني في المجالات الجديدة ذات الاهتمام المشترك”.

ورأى ان افتتاح مقر البعثة في الكويت يمثل تغييرا ملموسا في العلاقات الثنائية الا ان تطورات انتشار «كوفيد 19» عطلت بالفعل العمل الجاري لإنشاء البعثة.