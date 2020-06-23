«اتحاد التعاونيات» بصدد إطلاق منصة إلكترونية لضبط أسعار السلع الإستهلاكية والغذائية

23 يونيو 2020 || أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية فهد الكشتي اليوم الثلاثاء عزم الاتحاد إطلاق منصة إلكترونية من شأنها العمل على ضبط أسعار السلع الإستهلاكية والغذائية داخل الجمعيات التعاونية.

وأوضح الكشتي في بيان صحفي أن هذه المبادرة تتضمن إنشاء نظام متطور يقوم بمهام مقارنة أسعار السلع بين الجمعيات التعاونية داخل البلاد عبر وضع «باركود» الصنف في منصة إلكترونية للاتحاد تظهر أسعار السلع في الجمعيات بمجرد وضع «الباركود» في التطبيق.

وأضاف أن التطبيق يراقب الأسعار مع إمكانية تعديلها بأسرع وقت من خلال نظام موحد للرقابة الآلية الفورية عبر تطبيق متاح على الهواتف الذكية.

وأشاد بخبرة ومهنية أعضاء مجلس ادارة الاتحاد في اجتياز التحدي الجديد والعمل على ضبط الأسعار مؤكدا أن الاتحاد لديه الخبرة الكافية والآليات اللازمة لمنع حالات الجشع والتلاعب في الأسعار والعمل على استقرار الأسواق.

ودعا أعضاء مجالس الجمعيات إلى التعاون في هذا الشأن مع الاتحاد لكبح جشع بعض التجار ومؤازرة المشروع الجديد الذي يصب في مصلحة المواطن لافتا إلى أن النظام الجديد يعمل على توعية المستهلكين وضمان حقوقهم من خلال الرقابة الشعبية للسلع والمنتجات.

وأكد الكشتي على أهمية التنسيق مع وزارتي التجارة والشؤون لتفعيل دور التعاونيات في فرض الرقابة اللازمة وضبط المخالفات والعمل لمعالجتها في أسرع وقت.

ولفت إلى تلقي الخط الساخن عددا من الشكاوى حول أسعار السلع في بعض الجمعيات والتوجيه بحلها فورا مؤكدا حرص الاتحاد على توفير السلع الضرورية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأضاف أنه تم توجيه الجولات التفتيشية والزيارات الميدانية للجمعيات التعاونية لمراقبة الأسعار لحين الانتهاء من تدشين المنصة الإلكترونية الجديدة وذلك لضمان تحقيق أقصى درجات الحماية للمواطنين في أسرع وقت.