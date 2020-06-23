«نفط الكويت» تؤكد اعتمادها على الكوادر الوطنية الشابة في مراكز الإنتاج

23 يونيو 2020 || أكدت شركة نفط الكويت اليوم الثلاثاء حرصها على تكويت القطاع النفطي عبر خطة لتوظيف حديثي التخرج خاصة أنها تعتمد على الكوادر الوطنية الشابة في أعمال مراكز إنتاجها.

جاء ذلك في بيان ل«نفط الكويت» خصت به وكالة الأنباء الكويتية تعليقا على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن طرح مناقصة لاستقدام 500 موظف وافد للعمل في مراكز الانتاج بمختلف مواقع الشركة.

وقالت إن حرصها على تكويت القطاع النفطي يأتي إسهاما منها في خلق فرص وظيفية للخريجين الجدد بغية تلبية احتياجاتها التشغيلية بما يتوافق وأهدافها الاستراتيجية في هذا الصدد.

وأضافت أنها تفخر ومنذ سنوات طويلة ب”المحافظة على نسبة العمالة الوطنية في مراكز الإنتاج بنسبة 100 في المئة”.

وأفادت بأنها قامت بتوظيف أكثر من 500 موظف كويتي من حملة شهادة الدبلوم في السنة المالية الماضية في أقسام الإنتاج والعمليات مؤكدة استمرارها في هذا النهج للسنه الحالية والسنوات القادمة.

وأوضحت أن “عقد المناقصة المشار إليها يعد تجديدا لعقود سابقة تفعل فقط في حالات الطوارئ إلا أنه لم يتم الاستعانة بأي موظف وافد خلال الفترة الماضية”.

واستطردت أن “عقد هذه المناقصة يأتي ضمن عدة عقود مطروحة على لجنة المناقصات المركزية من قبل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ولم تتم الموافقة عليها رسميا حتى تاريخه”.

وزادت أن “هذا العقد يأتي أيضا ضمن عقود جرى إعادة النظر والبت في شأنها واتخذت الشركة قرارا بإيقاف العقد المشار إليه”.

ولفتت الشركة في بيانها إلى أنه وأسوة بالشركات الزميلة في القطاع النفطي وبناء على توجيهات مؤسسة البترول الكويتية تقوم حاليا بمراجعة جميع العقود فيها لتقليص نسبة العمالة غير الكويتية.