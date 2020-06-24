البلدية» توقف جميع مراسلاتها الورقية للحد من انتشار فيروس كورونا»

24 يونيو 2020 ||أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي اليوم الاربعاء قرارا بوقف جميع المراسلات الورقية واطلاق العمل بالتراسل الالكتروني دعما للاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ومراعاة لمتطلبات السلامة وتعليمات وزارة الصحة.

وقال المنفوحي في بيان صحفي انه تم منع المراسلات الورقية وتداولها بأي وجه داخل كافة قطاعات البلدية ووحداتها التنظيمية المختلفة وأفرعها بالمحافظات باستثناء أصول الوثائق الرسمية والمخططات التنظيمية والمساحية وكذلك المراسلات الواردة من الجهات الحكومية التي لا تعمل على برنامج التراسل الالكتروني «جي 2 جي».

واكد اكتمال منظومة التراسل الالكتروني داخل البلدية وخارجها وجاهزية كافة قطاعاتها واداراتها للعمل على برنامج التراسل الالكتروني اضافة الى ربط البلدية مع كافة الجهات الحكومية لتبادل المراسلات الكترونيا.

من جانب آخر أعلنت بلدية الكويت عن قيامها بتعقيم جميع منشآت المقابر بدولة الكويت بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة ب«قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل».

وقال مدير ادارة شؤون الجنائز بالبلدية الدكتور فيصل العوضي في بيان ان هدف هذا الاجراء الحفاظ على سلامة أهالي المتوفين والمشيعين والموظفين في جميع المقابر على مستوى البلاد وعددها خمس مقابر.

واوضح العوضي ان التعاون مع «الدفاع» ياتي في إطار تعاون البلدية مع الجهات الحكومية المعنية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بناء على قرارات وتعاميم مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

وأكد أن ادارة شؤون الجنائز لا تألو جهدا في مواصلة العمل للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من خلال اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية اللازمة منذ بداية الجائحة وحتى اليوم.

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