«الصحة»: 846 إصابة جديدة ب«كوفيد 19» والاجمالي 41879 وتسجيل 3 وفيات

24 يونيو 2020 || أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 846 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 41879 كما تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 337 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال846 السابقة تضمنت 490 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 58 في المئة و356 لغير الكويتيين بنسبة 42 في المئة.

«يتبع»