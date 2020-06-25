الحويلة يقترح تعيين المتقاعدين في وزارات الدولة على بند المكافآت

25 يونيو 2020 || أعلن النائب د.

محمد الحويلة أنه تقدم باقتراح برغبة للاستعانة بخبرات المتقاعدين من خلال تعيينهم في وزارات الدولة وفق اختصاص كل منهم على بند المكافآت.

ونص الاقتراح على ما يلي:إن أهمية المتقاعدين ودورهم يجب ألا تغفله الدولة، خاصة لمن اكتسبوا خبرات من خلال عملهم السابق، فمعظم الدول تستفيد منهم كخط رجعة في تنمية بلدانهم من خلال الاستفادة من خبراتهم في مجالات التنمية فيجب أن تستفيد منهم الدولة وتكون في نفس الوقت مصدرا إضافيا لدخل هذه الشريحة.

وحفاظاً على تأمين وضع معيشي أفضل لهم ليعيشوا حياة رغدة في ظل التطورات المتلاحقة لغلاء المعيشة وضغوط الحياة الاقتصادية فقد قدم المتقاعدين خدمات جليلة ورائدة وبذلوا جهوداً مضنية من عمرهم لتطوير بلدهم فلا بد من الاهتمام بهم وباحتياجاتهم.

لذا فإنني أتقدم باقتراح برغبة التالي :1- تعيين المتقاعدين الكويتيين في القطاع النفطي على بند المكافآت بالشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية شرط الا يتم المساس بالراتب التقاعدي.

2- الاستعانة بخبرات المتقاعدين من خلال تعيينهم في وزارات الدولة وفق اختصاص كل منهم على بند المكافآت.