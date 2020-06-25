«الائتمان»: تقديم طلبات القروض العقارية والزواج متاح عبر البوابة الالكترونية

25 يونيو 2020 || قال بنك الائتمان إن التقدیم على طلبات القروض العقاریة وقروض الزواج متاح على البوابة الإلكترونیة للبنك شریطة إصدار العمیل توقیعا إلكترونیا من الھیئة العامة للمعلومات المدنیة «تحقق من الھویة».

وقال نائب رئیس مجلس الادارة المدیر العام للبنك صلاح المضف في تصریح صحفي الیوم إن إجمالي مبالغ القروض العقاریة المصروفة خلال جائحة «كورونا» بلغت نحو 30 ملیون دینار .

وذكر المضف أنه استفاد من خدمات «الائتمان» الإلكترونیة 5 آلاف مواطن خلال الجائحة وتعامل البنك مع 15 ألف استفسار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وأضاف أن عودة العمل شملت 25 في المئة من الموظفین الاحد الماضي مؤكدا الجھوزیة التامة في ھذه الخطوة مع ضرورة الالتزام بتقدیم كافة الخدمات للمواطنین إلكترونیا تطبیقا للتباعد الجسدي.

وثمن جھود العاملین في البنك على «میكنة» الخدمات وتحویلھا من ورقیة إلى إلكترونیة بالإضافة إلى «میكنة» الأنظمة الداخلیة للبنك مبینا أن عمل البنك الیوم یسیر بسلاسة وانسیابیة عن بعد دون حاجة لمراجعة العملاء ودون أن یواجھ البنك أي عراقیل أثناء ھذه الجائحة.

وأكد المضف أھمیة دور الموارد البشریة العاملة في البنك وأھمیة تطویرھم وتدریبھم من خلال استمرار مركز الائتمان للتدریب في تقدیم الدورات التدریبیة للموظفین العاملین في البنك عن بعد.

«إع»