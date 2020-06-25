«الصحة»: 909 إصابات جديدة ب«كوفيد 19 » والإجمالي 42788 وتسجيل حالتي وفاة

25 يونيو 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 909 إصابات جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید 19 » خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 42788 حالة فیما تم تسجیل حالتي وفاة جدیدتین إثر اصابتھما بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 339 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض من بینھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال909 السابقة تضمنت 479 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 7ر52 في المئة و430 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 3ر47 في المئة.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاؤوا بواقع «243 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«243 حالة بمنطقة الجھراء الصحیة» و«176 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة» و«150 حالة بمنطقة حولي الصحیة» و«97 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس فقد ذكر أنھا جاءت على النحو التالي: «60 حالة بمنطقة جلیب الشیوخ» و«54 حالة بمنطقة سعد العبدالله» و«53 حالة بمنطقة تیماء» و«42 حالة بمنطقة القصر» و«32 حالة بمنطقة حولي» و«28 حالة بمنطقة الفروانیة».

وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة 152 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 9082 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي بین أن مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 106 أشخاص وذلك بعد القیام بكافة الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغت 3286 مسحة مشیرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 368510 ألف فحص.

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