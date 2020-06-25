الناطق الرسمي باسم الحكومة: بدء بالمرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية الثلاثاء المقبل

25 يونيو 2020 || قال رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المرزم إن مجلس الوراء قرر بدء المرحلة الثانیة من خطة العودة التدریجیة للحیاة الطبیعیة وتعدیل مواعید الحظر الجزئي لیصبح من الساعة 8 مساء حتى 5 صباحا اعتبارا من یوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 یونیو الحالي.

وقال المرزم في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقد الیوم إن مجلس الوزراء قرر ما یلي: أولا: تكلیف الوزراء كل في مجال اختصاصه لتنفیذ المرحلة الثانیة من خطة العودة التدریجیة للحیاة الطبیعیة اعتبارا من یوم الثلاثاء الموافق 30 یونیو الحالي.

ثانیا: بناء على قرار وزیر الصحة یمنع التجول في جمیع مناطق دولة الكویت من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا وتقید حركة المرور بھا تزامنا مع بدء المرحلة الثانیة من خطة العودة التدریجیة للحیاة الطبیعیة.

ثالثا: تكلیف وزیر الصحة استكمال الدراسات الصحیة التي تقوم بھا وزارة الصحة في إطار تقییم الوضع الصحي بالمناطق التي تم عزلھا في كل من جلیب الشیوخ والمھبولة والفروانیة واستقراء المؤشرات والمعدلات التي تحققت أثناء فترة العزل وعرض تقریر شامل على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم تمھیدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة في ھذا الشأن.

رابعا: انتھاء العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تعطیل العمل في الوزارات والدوائر الحكومیة لیكون بدء العمل اعتبارا من یوم الثلاثاء 30 یونیو الحالي وفق الاشتراطات المحددة لخطة العودة التدریجیة للحیاة الطبیعیة.

خامسا: حرصا على تلافي أي نتائج سلبیة تترتب على الانتقال إلى المرحلة الثانیة وعودة العمل في العدید من الأنشطة والقطاعات بما یحیط بھا من احتمالات الاختلاط وانتشار العدوى فقد اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإنشاء اللجنة الرئیسیة لمتابعة تنفیذ الاشتراطات الصحیة المتعلقة بمكافحة فیروس كورنا المستجد برئاسة وزیر الصحة وعضویة عدد من وكلاء الوزارات والمدراء العامین للجھات الحكومیة المعنیة للتولى الاشراف والتنسیق والمتابعة لمراقبة تنفیذ الاشتراطات الصحیة وضمان الالتزام الجاد بھا في مختلف الأنشطة والقطاعات بھدف الحد من انتشار الوباء وتجنب مخاطره وآثاره.

وقد حث مجلس الوزراء المواطنین والمقیمین على التقید بالاشتراطات والتھعلیمات الصحیة لضمان سلامة وصحة الجمیع مؤكدا على ضرورة الالتزام بھا وعدم التردد لاتخاذ اي تدابیر ضروریة للمرحلة القادمة للحد من تزاید عدد الاصابات بالوباء بما في ذلك النظر في عزل بعض المناطق التي برزت فیھا مظاھر التھاون بالاشتراطات الصحیة.

سادسا: في ضوء اھتمام مجلس الوزراء بالجانب الاقتصادي وتحریك عجلة الاقتصاد الوطني بعد الركود الذي أصابه جراء جائحة «كورونا» فقد قرر مجلس الوزراء تكلیف الجھات المعنیة الاسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أوضاع سوق العمل في القطاع الخاص من خلال اقتراح التشریعات وتنفیذ الخطوات التي تستھدف معالجة الأوضاع الاقتصادیة بما یحقق الأھداف المنشودة.

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