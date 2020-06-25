«المالية» : البدء باستقبال كتب الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد “إلكترونيا” الأحد المقبل

25 يونيو 2020 || أعلنت وزارة المالیة البدء باستقبال كتب الشركات والمؤسسات التجاریة والأفراد إلكترونیا اعتبارا من الأحد المقبل عبر إرسالھا على البرید الإلكتروني

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وأضافت الوزارة في بیان صحفي الیوم عن تدشینھا خدمة «واتساب» لتلقي طلبات المواعید للحضور الى الوزارة من قبل المراجعین والشركات والمؤسسات التجاریة.

وأوضحت أن ھذه الخدمة جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن الانتقال الى المرحلة الثانیة من ضمن المراحل الخمس لعودة الحیاة الطبیعیة وعودة العمل في المؤسسات والجھات الحكومیة بطاقة لا تزید عن 30 في المئة.

وبینت أنھ سیتم الرد على تلك الكتب والمراسلات في أقرب وقت ممكن من قبل المختصین في الوزارة مشیرة إلى أنھا لن تستقبل أي معاملات أو كتب بالید وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة.

وذكرت أنھا تتلقى طلبات عبر «واتساب» فیما یتعلق بقطاع قطاع شؤون أملاك الدولة والشؤون القانونیة .

وبینت أنھا ستستقبل وترد على كامل الطلبات خلال مواعید العمل الرسمي من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظھرا لافتة إلى أنھا لن تستقبل أي مراجع أو شركة أو مؤسسة دون الحصول على موعد مسبق للحضور وذلك حرصا على سلامة وصحة الجمیع.

وأكدت حرصھا على التواصل مع الجمھوره من المواطنین والمقیمین فیما یتعلق بالقطاعات الخدمیة مثل قطاع الشؤون المالیة والضریبیة وقطاع شؤون أملاك الدولة والشؤون القانونیة من خلال استقبال كتب الشركات والمؤسسات التجاریة والأفراد وتمكینھم من الانتھاء من إجراء معاملاتھم وخدماتھم بأقرب وقت ممكن.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المراجعین بالاشتراطات المطلوبة التي حددتھا وزارة الصحة وأھمھا ارتداء الكمامات الطبیة والقفازات والتباعد الاجتماعي.

«إع»