ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يترأس وفد الكويت بمؤتمر شركاء السودان

25 يونيو 2020 || ترأس ممثل سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة الشیخ

الدكتور أحمد ناصر المحمد وفد دولة الكویت إلى مؤتمر شركاء السودان الذي عقد الیوم بدعوة مشتركة من جمھوریة ألمانیا الإتحادیة والمفوضیة العامة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ويھدف المؤتمر إلى إطلاق شراكة سیاسیة ومالیة لدعم العملیة الإنتقالیة بالسودان الشقیق ودعم أجندة وبرامج الحكومة الإنتقالیة الخاصة بتحقیق الاستقرار الاقتصادي من خلال الإصلاحات الاقتصادیة وإعادة تأھیل البنى التحتیة ومشاریع الإنتاج وبرامج إعادة الإعمار وذلك في سیاق دعم تضافر الجھود الدولیة نحو تمكین جمھوریة السودان الشقیقة لتخطي التحدیات التي تمر بھا.

وقد أدلى وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد بمداخلة في ھذا المؤتمر أوضح فيها أن الكويت وجمھوریة السودان تتمتعان بعلاقة متینة ومتمیزة استطاعت تجاوز عدة عقبات وتحدیات عبر السنین .

وأشار إلى أن الصندوق الكویتي للتنمية موجود في السودان منذ عام 1962 لافتا إلى أنه بعد 58 عاما وأكثر من 30 مشروعا بقیمة تجاوزت ملیار دولار أمریكي “نجدد استعداد الصندوق الكویتي للتباحث حول المزید من المشاریع التنمویة”.

وقال إن التقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالیة في مباحثات السلام وما تلاه من مباحثات حثیثة مع الشركاء التنمویین في مختلف الأصعدة یبشر بمستقبل واعد لجمھوریة السودان وشعبه الشقیق وإن الكويت تثمن ھذه الأدوار الھامة وتشد من ید الجمھوریة السودانیة وقیادتھا في مختلف الإصلاحات علاوة على دعم النقاط العشر المشار لھا من قبل رئیس مجلس الوزراء في جمھوریة السودان من أجل بناء السلام والذي من شأنه أن یفضي إلى اقتصاد ونمو مستدامین.

وضم وفد دولة الكویت كلا من مساعد وزیر الخارجیة لشؤون الوطن العربي السفیر فھد العوضي ومساعد وزیرالخارجیة لشؤون مكتب وزیر الخارجیة صالح اللوغاني وعددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجیة.

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