وزارة الصحة : تسجيل 915 إصابة جدیدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

26 يونيو 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الجمعة تسجیل 915 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید 19 » خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 43703 فیما تم تسجیل حالتي وفاة جدیدتین إثر اصابتھما بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 341 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بیان لوكالة الانباء الكویتیة إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض من بینھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال915 السابقة تضمنت 492 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 77ر53 في المئة و423 لغیر الكویتیین بنسبة 23ر46 في المئة.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاؤوا بواقع «250 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«222 حالة بمنطقةالجھراء الصحیة» و«219 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة» و«137 حالة بمنطقة حولي الصحیة» و«87 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس فقد ذكر أنھا جاءت على النحو التالي: «101 حالة بمنطقة جلیب الشیوخ» و«45 حالة بمنطقة العیون» و«38 حالة بمنطقة الفروانیة» و«37 حالة بمنطقة سعدالعبدالله» و«35 حالة بمنطقة صباح السالم» و«35 حالة بمنطقة تیماء».

وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة 162 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید 19 «وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 9393 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي بین أن مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضیة بلغ 31 شخصا وذلك بعد القیام بكافة الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغت 3774 مسحة مشیرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 372284 ألف فحص.

وجدد السند الدعوة للمواطنین والمقیمین بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني موصیا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصیات وكل ما من شأنھ المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 602 إصابة من مرض «كوفید 19 «في دولة الكویت خلال ال24 ساعة الماضیة لیبلغ بذلك إجمالي المتعافین 33969 حالة