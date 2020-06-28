محمد الدلال وأسامة الشاهين: تكليف «نزاهة» بإعداد تقرير ربع سنوي عن حالات الفساد

تقدم النائبان محمد الدلال وأسامة الشاهين باقتراح برغبة بتكليف مجلس الوزراء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بإعداد تقرير دوري كل أربعة أشهر « ثلاثة تقرير سنوياً » يتضمن أبرز حالات الفساد التي طرحت في الساحة المحلية أو الساحة الدولية ولها ارتباط محلي، ويتضمن التقرير موقف ودور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في التصدي بذكر تلك الإجراءات والخطوات التي كفل القانون للهيئة القيام بها لمواجهة صور الفساد.

كما يقترح أن يتضمن التقرير البلاغات التي تسلمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد من الجهات الحكومية أو الأفراد وإجراءات الهيئة حيالها، ويقترح أن يتضمن التقرير أيضاً ذكرا لتتبع الهيئة العامة لمكافحة الفساد لمصير تلك البلاغات أو جرائم الفساد المتداولة في أجهزة التحقيق أو القضاء محلياً أو دولياً، كما تقوم الهيئة العامة لمكافحة الفساد بتسليم نسخة رسمية لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء كما يعلن رسمياً عن بيانات تلك التقرير الدوري للشفافية في وسائل الاعلام المختلفة.

وقال النائبان في الاقتراح إن من شأن هذه الخطوة أن تعزز مبدأ الشفافية وبالتالي تحقيق أحد مطالب أتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك القانون المنظم للهيئة، كما أن تلك الخطوة من شأنها أن تعزز مكانة دولة الكويت في محاربة الفساد محلياً ودولياً وتساهم حتما في رفع درجة الكويت في مؤشرات العالمية لمكافحة الفساد.