«الصحة»: 551 إصابة جديدة ب«كوفيد-19» والإجمالي 44942 وتسجيل 4 حالات وفاة

28 يونيو 2020 ||أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 551 إصابة جديدة بمرض «كوفيد-19» خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 44942 وتم تسجيل أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 348.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إن جميع الحالات السابقةالتي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحصالمخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال551 السابقة تضمنت 341 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 89ر61 في المئة و210 لغير الكويتيين بنسبة 11ر38 في المئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع «153 حالة بمنطقة الجهراء الصحية» و«147 بالأحمدي الصحية» و«90 بالفروانية الصحية» و«86 بحولي الصحية» و«75 بالعاصمة الصحية».

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع 25 في منطقة العبدلي و23 في منطقة تيماء و21 في منطقة سعدالعبدالله و20 في منطقة جليب الشيوخ و18 في منطقة صباح السالم و18 في منطقة السالمية.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 149 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9100 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية 47 شخصا وذلك بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وأفاد السند بأن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3814 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 379338 فحصا.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 35494 حالة بتعافي 908 إصابات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

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