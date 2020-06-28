الحويلة يقترح تكويت الوظائف في «الخارجية» بقطاعاتها وأجهزتها كافة

28 يونيو 2020 || اعلن النائب د.

محمد الحويلة عن تقديمه اقتراحآ برغبة قال في مقدمته:نصالكويتي في المادة 41 منه أن لكل كويتي الحق في العمل، والعمل واجب على كل مواطن تقتضية الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه، وكذلك المادة 26 التي تنص على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

وفي ظل تزايد أعداد المواطنين المنتظرين للوظيفة في الوقت الذي تكتظ فيه الجهات الحكومية بالوافدين ومنها وزارة الخارجية في القنصليات والسفارات الكويتية، مقابل أعداد كبيرة من الخريجين والعاطلين عن العمل لازالوا ينتظرون تعيينهم والاعداد تتزايد سنويًا، لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:تكويت جميع الوظائف في وزارة الخارجية بجميع قطاعاتها وأجهزتها من قنصليات وسفارات والبعثات الدبلوماسية المختلفة.

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