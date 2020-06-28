وزير التربية: الاستفادة من نظم المعلومات ضرورة لإنجاز المعاملات إلكترونيًّا

28 يونيو 2020 || أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي ضرورة الاستفادة من جميع الميزات والإمكانات المتاحة في إدارة نظم المعلومات والعمل على إنشاء تطبيقات إلكترونية تسهل على الموظفين عمليات المراجعة وإنجاز المعاملات إلكترونيًّا في جميع الإدارات ذات العلاقة بوزارة التربية.

وقال الوزير الحربي في تصريح صحفي عقب اجتماع موسع عقد اليوم الأحد مع مراقبي ورؤساء الأقسام في إدارة نظم المعلومات بحضور وكيل وزارة التربية بالتكليف الدكتور بدر المطيري ومستشار الوزير خالد الكندري إن الوزارة جادة في استكمال جميع المشاريع المعلقة أو المتأخر إنجازها لظروف معينة منها على سبيل المثال مشروع الألياف الضوئية، مطالبًا بطي صفحة الماضي والنظر إلى المرحلة الجديدة بعين التفاؤل.

وحث جميع العاملين على بذل الجهد خلال الفترة المقبلة للاستفادة من المشروعات القائمة والنواحي التكنولوجية المتوفرة التي تساعد في إنجاح تنفيذ مشروع التعليم الإلكتروني.

وأشار إلى أن الإدارة تمتلك كل المقومات والكفاءات الوطنية التي تمكن الوزارة من تحقيق أهدافها المنشودة خصوصًا وسط الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت.

وأكد حرص الوزارة على تكريس مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص وإتاحتها لجميع الطاقات الشبابية الوطنية التي تذخر بها الإدارة، مثمنًا كل الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.

«ع.

إ»