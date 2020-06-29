الدلال يقترح دعم حضانات الأطفال والحضانات العائلية بكافة صور الدعم

29 يونيو 2020 || أعلن النائب محمد الدلال أنه تقدم باقتراح برغبة لدعم حضانات الأطفال والحضانات العائلية بكافة صور الدعم المتاحة والممكنة بما يحقق لها نهوض وتعافي ومن ثم أداء لصالح الدولة للمواطنين والمقيمين . ونص الاقتراح على ما يلي:

من أهم القطاعات التي تقدم خدماتها لكافة الأسر الكويتية وكذلك أسر المقيمين حضانات الأطفال والحضانات العائلية وتقوم هذه الحضانات بدور كبير في دعم أولياء الأمور وتوفير التعليم والخدمة المتميزة للأطفال فيما يساهم في حسن تنشئتهم وحمايتهم ثم توفير فرصة كبيرة لأولياء الأمور للتفرغ لأداء وظائفهم .

أدت تداعيات أزمة أنتشار وباء كورونا إلي إيقاف العمل في تلك الحضانات في كافة أرجاء البلاد وأنعكاس ذلك سلباً علي مالية تلك الحضانات لعدم قدرتها علي سداد رواتب العاملين فيها أو كذلك سداد إيجارات المواقع المؤجرة لتلك الحضانات أو حتى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية السابقة لتحقيق أهداف تلك الحضانات .

وحيث أن دولة الكويت في مراحل العودة إلي الحياة الطبيعية في الفترة القريبة القادمة مما يعنى تطلب وجود وأهمية عمل الحضانات العائلية بكافة إمكانياتها وطاقتها وهو بلا شك في ظل الظروف الحالية متعذر بسبب الاثار السلبية للوباء وانعكاس ذلك علي نشاط وعمل تلك الحضانات مما يستوجب في إطار المعالجة الكاملة لعودة كافة مناحي الحياة الرئيسية أن تدعم تلك الحضانات بكافة صور الدعم المتاحة والممكنة بما يحقق لها نهوض وتعافي ومن ثم أداء لصالح الدولة للمواطنين والمقيمين .

لذا فأنني أتقدم با¬لاقتراح برغبة التالي: 1- قيام اللجان المختصة وبالأخص في مجلس الوزراء وبالأخص تلك المعنية بالمصاريف الخاصة بصندوق تلقي المساهمات لدعم الجهود الحكومية لمواجهة أزمة كورونا بدراسة ملف الحضانات العائلية وتوفير الدعم المالي لمعالجة الاثار المرتبطة عن الوباء على تلك الحضانات العائلية بما يساهم عودة نشاطها بشكل إيجابي فعال.

2- قيام الأجهزة الخاصة بوزارة الشؤون بالاطلاع ودراسة مطالب الحضانات العائلية وإيصال تلك المطالب إلي أجهزة الدولة المختلفة حتى تتمكن الحضانات للقيام بأدوارها المطلوبة في المرحلة القادمة.

«إع»