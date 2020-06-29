«العدل» تطلق منصة إلكترونية لحجز المواعيد لمراجعيها

29 يونيو 2020 || أطلقت وزارة العدل منصة إلكترونیة لحجز المواعید لمراجعیھا تماشیا مع خطط

الحكومة لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد حفاظا على صحة الجمیع وسلامتھم وسط الأوضاع الراھنة.

وقال وكیل الوزارة عمر الشرقاوي في تصریح صحفي اليوم إن حجزالمواعید سیكون عبر تقدیم الطلب إلكترونیا من خلال التسجیل في تلك المنصة مباشرة وعند إدخال البیانات الشخصیة المطلوبة یتم إصدار رمز التعریف الخاص بالمراجع.

وأوضح الشرقاوي أنه یمكن للمراجع تحدید موعد عن طریق موقع الوزارة الرسمي اعتبارا من تاریخ عودة العمل یوم غد الثلاثاء على أن یبدأ المراجعون الحجز عن طریق الموقع اعتبارا من الیوم الاثنین والموقع یسمح بحجز المواعید أسبوعیا ولكل الإدارات.

وذكر أنه یحق لكل شخص حجز أكثر من موعد في الیوم الواحد بشرط أن یكون في المبنى نفسه ویبدأ حجز المواعید من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانیة عشرة ظھرا بحیث تكون الأعداد المسموح لھا بمراجعة الوزارة موزعة حسب الطاقة الاستیعابیة لتشغیل المرحلة الثانیة من خطة العودة الحكومیة بنسبة 30 في المئة من الطاقة الاستیعابیة للادارات.

وبین أنه یمكن للمتقاضین ممن لدیھم جلسات أو تحقیق الدخول إلى دور العدالة مباشرة دون حجز موعد مسبق على أن یتم إحضار ما یفید باستدعائھم للجلسة لافتا إلى أن نظام الحجز یحتوي على أرقام «الواتس أب» لإدارات الوزارة ویمكن للمراجع استخدامھا في حال وجود أي استفسار.

ودعا الجمیع ومرتادي دور العدالة إلى التقید بوضع الكمامات وارتداء القفازات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وذلك حرصا على سلامة الجمیع.

«إع»