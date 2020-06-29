«التربية»: حسم العام الدراسي لجميع الصفوف بعد 15 يوليو المقبل

29 يونيو 2020 || أعلنت وزارة التربیة أن حسم موضوع العام الدراسي لجمیع الصفوف سیكون بعد 15 یولیو المقبل.

وقال الوكیل المساعد للبحوث التربویة والمناھج صلاح دبشة في تصریح صحفي اليوم إن المنصة التعلیمیة لطلبة الصف الثاني عشر التي تم إطلاقھا أخیرًا لم تتجاوز تكلفتھا 400 دینار تحت إشراف ورقابة سبعة آلاف و267 تربویًّا بین موجه ورئیس قسم ومعلم وأن الھدف من إطلاقھا استمراریة التعلیم تحت كل الظروف.

من جھته كشف الوكیل المساعد للتعلیم العام أسامة السلطان عن انضمام نحو 90 في المائة من طلبة الصف الثاني عشر المقیدین بمدارس التعلیم العام والتعلیم الدیني والتربیة الخاصة في المنصة بواقع 27 ألفًا و728 طالبًا وطالبة من إجمالي عدد الطلبة الذین یحق لھم دخول اختبارات الثانویة العامة والبالغ عددھم 29 ألفًا و908 طلاب وطالبات، مؤكدًا أن التسجیل فاق المتوقع وسیكون مفتوحًا حتى یكتمل العدد.

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وقال السلطان إن الوزارة عمدت إلى إطلاق آلیة التسجیل في المنصة بلا قاعدة بیانات لتمكین الطلبة من المقیمین بصورة غیر قانونیة من التسجیل، لافتًا إلى أنه في بدایة إطلاق المنصة كانت ھناك مشكلات وشكاوى وردت من معلمین وأولیاء أمور وطلبة.

ولفت إلى أن 90 في المائة منھا كانت لأخطاء فردیة منھا تسجیل طالب بشكل متكرر أكثر من 17 مرة على سبیل المثال، مؤكدًا أن الأمور التقنیة في المنصة سلیمة لا غبار علیھا والتحدیث علیھا یتم یومیًّا.

وأشار إلى أن معاییر القبول بید مدیر المدرسة الذي له صلاحیات قبول الطالب ورفضه وفق الكشوف الطلابیة المعتمدة في مدرسته، مؤكدًا أن التسجیل في الأربعة أیام الأولى فاق العدد المتوقع وھو أمر مشجع.

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