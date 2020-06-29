«الصحة»: 582 إصابة جديدة ب«كوفيد-19» والإجمالي 45524 وتسجيل حالتي وفاة

29 يونيو 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 582 إصابة جدیدة بمرض «كوفید-19 » خلال الأربع وعشرین ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 45524 وتم تسجیل حالتي

وفاة إثر اصابتھما بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 350.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ اليوم إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض من بینھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال582 السابقة تضمنت 319 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 81ر54 في المئة و 263 لغیر الكویتیین بنسبة 19ر45 في المئة.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاءوا بواقع « 158 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة» و«136 حالة بمنطقةالجھراء الصحیة» و«115 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«88 حالة بمنطقة حولي الصحیة» و«85 حالة بمنطقة العاصمةالصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس ذكر أنھا جاءت بواقع 25 في منطقة سعدالعبدالله و24 صباح السالم و21 القصر و20 الصباحیة و18 السالمیة و17 تیماء.

وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة بلغ 145 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 8861 حالة.

وعن مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضیة 70 شخصا بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبین السند أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال الأربع وعشرین ساعة الماضیة بلغ 3504 مسحات مشیرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 382842 فحصا.

«إع»