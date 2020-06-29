وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في حوارها الاستراتيجي مع «الصليب الأحمر»

29 يونيو 2020 || ترأس وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد وفد دولة الكویت المشارك في أعمال الحوار الاستراتیجي الثالث الذي عقد اليوم بین دولة الكویت واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عبر تقنیة الاتصال المرئي.

وترأس وفد «الصلیب الأحمر» رئیس اللجنة الدولیة بیتر ماوریر فیما شارك عن الجانب الكویتي رئیس جمعیة الھلال الأحمر الدكتور ھلال السایر ومدیر عام الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة عبدالوھاب البدر.

وناقش المجتمعون الرؤیة المشتركة لمواجھة التحدیات الانسانیة الراھنة جراء تفشي وباء فیروس كورونا المستجد والتعاون الثنائي في إطار مكافحة تداعیات ھذه الجائحة والخطوات المناسبة لمعالجتھا.

وتناول الجانبان النتائج المحققة في مجال خدمة العمل الإنساني وبخاصة فیما یتعلق بالتفاھمات التي تمت بین اللجنة الدولیة و«صندوق التنمیة» لاسیما مذكرة التفاھم الأخیرة التي تم التوقیع علیھا بین الصندوق واللجنة في شھر فبرایر الماضي والمعنیة بتعزیز التعاون الفني والعمل المشترك في مجالات تمویل التنمیة الاقتصادیة والإجتماعیة في الدول النامیة.

وتم التأكید على الالتزام بمكافحة العواقب والتبعات الناتجة عن فیروس كورونا المستجد التي تتجاوز التأثیرات المباشرة للمرض وتشمل آثارا ثانویة واسعة النطاق وطویلة الأمد بسبب الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن الوباء وضرورة مواجھة تلك التحدیات من خلال العمل الإنساني والإنمائي على المستویین المحلي والدولي.

وبحث الجانبان سبل تعزیز الترابط بین العمل الإنساني والتنموي عبر استمرار الحوارات المعمقة في دعم العمل الإنساني بین دولة الكویت وجمعیة الھلال الأحمر الكویتي واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.

وأكد وزیر الخارجیة في مداخلة خلال اللقاء متانة العلاقة التي تربط دولة الكویت واللجنة والتي تمتد إلى 29 عاما مبینا أن الكویت ھي الدولة الوحیدة في المنطقة التي لدیھا حوار رفیع المستوى مع اللجنة لما تحظى من مكانة دولیة ھامة وكبیرة وبخاصة دورھا الریادي بالمجال الانساني ومساھماتھا الجلیة في التخفیف عن المتضررین من الأزمات.

وأشاد بدور اللجنة الدولیة في نقل رفات المواطنین الكویتیین الموجودین في الأراضي العراقیة إلى دولة الكویت من خلال عمل اللجنة الثلاثیة وجھودھا المقدرة في ھذا السیاق وما لھذه الملف الإنساني من أھمیة وأولویة الأمر الذي تجسد من خلال تبني دولة الكویت ومبادرتھا باستصدار قرار مجلس الأمن «2474 » خلال عضویتھا غیر الدائمة في مجلس الأمن لعامي 2018-2019.

وكانت الجلسة الأولى للحوار عقدت في دولة الكویت عام 2017 فیما عقدت الثانیة في مدینة جنیف عام 2019 حیث تم الاتفاق على استمرار التعاون المشترك بین الجانبین على أن یعقد الحوار الاستراتیجي الرابع في موعده في شھر یونیو من العام المقبل.

وحضر الحوار كل من المندوب الدائم لدولة الكویت لدى الأمم المتحدة في جنیف السفیر جمال الغنیم ومساعد وزیر الخارجیة لشؤون المنظمات الدولیة الوزیر المفوض ناصر الھین ونائب مساعد وزیر الخارجیة لشؤون مكتب وزیر الخارجیة المستشار أحمد الشریم وعدد من كبار المسؤولین في وزارة الخارجیة.

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