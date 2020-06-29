«التطبيقي»: اعتماد لائحة التعليم الالكتروني وتعديل لائحة التفرغ العلمي

29 يونيو 2020 || أعلن المدیر العام للھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب الدكتور علي المضف إقرار اعتماد لائحة التعلیم عن بعد في الھیئة باستخدام الوسائل الإلكترونیة والتقنیة إضافة إلى تعدیل لائحة التفرغ العلمي.

وقال المضف في تصریح صحفي الیوم إن التعلیم عن بعد بات إحدى الركائز الأساسیة في المنظومة التعلیمیة الحدیثة لمواصلة العملیة التعلیمیة وضمان حق الطلبة في التعلیم خلال الظروف الاستثنائیة التي تمر بھا البلاد مع المحافظة على كل مكتسبات أعضاء ھیئتي التدریس والتدریب وعدم المساس بمكانتھم الأكادیمیة والعلمیة والتدریبیة.

وأوضح أن اللجنة التنفیذیة بالھیئة بحثت خلال اجتماع عقدته أمس الأحد عبر برنامج «تیمز» تطویر وتحدیث العملیة التعلیمیة وآلیة عودة العمل بالھیئة وسط الظروف الحالیة في البلاد بمواجھة انتشار جائحة فیروس كورونا المستجد.

وكشف عن اعتماد تعدیل قرار الھیئة الخاص بمنح شاغلي الوظائف الإشرافیة إجازة التفرغ العلمي لیكون داخل وخارج دولة الكویت اضافة إلى الموافقة على تعدیل لائحة إجازات التفرغ العلمي لبعض أعضاء ھیئة التدریس والتدریب في الھیئة لتكون سنة أو سنتین میلادیتین بدلا من عام أو عامین دراسیین أو تدریبیین وستة أشھر بدلا من فصل دراسي أو تدریبي واحد مواكبة للظروف الاستثنائیة التي یمر بھا العالم أجمع.

وأفاد أن ھذه اللائحة والتعدیلات على قرار التفرغ العلمي سترفع لوزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي رئیس مجلس إدارة الھیئة لأخذ الموافقة للعرض على مجلس الإدارة تمھیدا للاعتماد والموافقة على التنفیذ.

وذكر انه تم خلال الفترة الماضیة تدریب اكثر من 20 ألف طالب وطالبة وأعضاء الھیئتین التدریسیة والتدریبیة من خلال دورات تدریبیة الكترونیة عن طریق تطبیق «تیمز» تم تنظیمھا مع الجھات المختصة في الھیئة.

وبین أنه تم كذلك تدریب الإداریین على العمل عن بعد من خلال مركز ابن الھیثم للتدریب مثمنا جھود جمیع القیادیین والعاملین لضمانعودة العمل بالھیئة واتباع كل الإجراءات الاحترازیة التي أوصت بھا الجھات الصحیة في البلاد.

«إع»