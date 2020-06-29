صفاء الهاشم: تلقيت 9 تهديدات بالقتل عبر البريد الإلكتروني

أعلنت النائبة صفاء الهاشم، اليوم الاثنين، تلقيها 9 تهديدات بالقتل عبر البريد الإلكتروني.

وعرضت الهاشم صورة لبريد إلكتروني تحتوي علي تهديدات، قائلة «هذا شكل من أشكال الإيميلات التي تصلني «تهديد بالقتل» لأني ببساطة نائب كويتي يطالب بتعديل تركيبة سكانية، وفرض رسوم على الوافدين».

وقالت «شلت يد من كتب هذه الكلمات النابية المذكورة في الإيميل اللي وصلني البارحة.. على فكرة هذا تاسع إيميل بنفس الفحوى».

وأضافت: «المصيبة أن كل رسائل التهديد من جالية واحدة فقط»، قائلة «مازلت أقولها وأكررها: علتنا في من هم معششون في جنبات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية وجهات أخرى.. لعبوا في قوانيننا عن طريق اللوائح التنفيذية، حرمت الكويتيين من تسلق السلم الوظيفي».

وتساءلت الهاشم: «سؤال افتراضي: لو رحت ديرتهم.. ألاقي وافدين في ممرات ودهاليز مجلس الوزراء عندهم أو في برلمانهم أو في ديوانهم الرئاسي أو مستشارين وافدين في مكاتب وزرائه؟!».

وقالت «فعلا كورونا نعمة.. فضحت كل الخمال اللي موجود واللي صار لي 3 سنوات وانا اتكلم وأحذر منه».