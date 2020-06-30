الغانم: تسلمت استجواب العدساني إلى وزير المالية.. وسيدرج على أول جلسة مقبلة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه استجوابا مقدما من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان، وقال الغانم: “أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني، وسيدرج على أول جلسة مقبلة”.

وتابع الغانم، “تسلمت ثلاثة طلبات لرفع الحصانة، وتم إحالتها إلى اللجنة التشريعية البرلمانية وسوف تناقش في أول جلسة مقبلة”.

وأشار الغانم، إلى أن النواب قدموا خلال فترة الحظر نحو 400 سؤال برلماني.

وأضاف الغانم، “غدا سيتم إجراء المسحة الطبية للنواب من الساعة 11 صباحا إلى الثانية ظهرا”، مبينا أن “مكتب المجلس اجتماعا يوم الأحد لتحديد موعد الجلسة المقبلة”.