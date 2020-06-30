الحرس الوطني: خطة اجرائية متدرجة لمواكبة عودة الحياة الطبيعية

30 يونيو 2020 || أعلن الحرس الوطني عن اعداده خطة متدرجة تتضمن مجموعة اجراءات لمواكبة العودة للعمل تزامنا مع بدء المرحلة الثانية من الخطة الحكومية للعودة التدريجية الى الحياة الطبيعية في البلاد وفق خمس مراحل.

وأوضح «الحرس» في بيان صحفي أن خلية الأزمة الصحية التابعة له اجتمعت اليوم الثلاثاء برئاسة المعاون للاسناد الإداري العميد مهندس عصام نايف لمواكبة إجراءات بدء العمل بالمرحلة الثانية حسب الخطة التي أقرها مجلس الوزراء.

وأفاد البيان أن رئيس اللجنة أشار خلال الاجتماع الى أن «الحرس» وبتوجيهات من قيادته العليا ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وبمتابعة وكيل «الحرس» الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي اتخذ منذ بدء الأزمة الصحية كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة المنتسبين.

وذكر أن العميد نايف أكد توفير كامل الرعاية الصحية للمنتسبين بما يكفل لهم القيام بأداء مهامهم وواجباتهم على أكمل وجه خلال هذه الظروف الاستثنائية خاصة في دعم وإسناد جهات الدولة المختلفة تفعيلا لبروتوكولات التعاون مع العديد الجهات من وزارات ومؤسسات الدولة.

وبين أنه في مقدمة تلك الجهات وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة وشركة ناقلات النفط وشركة تزويد الطائرات بالوقود «كافكو» وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ومصنع تعبئة الغاز المسال.

وأكد استعداد الحرس الوطني بكافة وحداته للعودة التدريجية للعمل حيث تم إصدار خطة “تدرج” تواكب خطة مجلس الوزراء بالعودة للحياة الطبيعية وفق خمس مراحل بما يضمن قيامه بالدور المناط به.

وشدد على الالتزام التام بإجراءات وقواعد العودة التدريجية واتباع الاشتراطات الصحية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» واستمرار عملية المسح العشوائي النشط لجميع المنتسبين.

وأوضح أنه في ضوء قرار مجلس الوزراء ببدء العمل بالمرحلة الثانية سيتم استقبال المراجعين لمديرية القوى البشرية ومكتب التسجيل فضلا عن فتح الأسواق المركزية أمام مرافقي منتسبي الحرس الوطني كما بدأ مركز خدمة المواطن التابع لوزارة الداخلية تقديم خدماته لمنتسبي الحرس.

وشدد العميد نايف وفق البيان على أهمية التقيد بتطبيق وتنفيذ الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية لما فيه مصلحة الجميع.