محمد الحويلة يقترح تكويت قطاع التعاونيات

أعلن النائب د. محمد الحويلة تقدمه باقتراح برغبه لتطبيق وتنفيذ سياسة الإحلال في جميع الجمعيات التعاونية في الكويت.

وقال الحويلة “يعد قطاع التعاونيات من القطاعات الكبرى في البلاد وفي الاقتصاد الكويتي وهذا القطاع يشهد أعدادًا كبيرة من العمالة الوافدة في الوظائف الإشرافية والتي يجب العمل على إحلال العمالة الوطنية بدلًا منها في هذا القطاع الحيوي وتكويت الوظائف الإشرافية به لتطوير العمل التعاوني ودعمه بالكفاءات الوطنية لتحقيق أهداف الدولة التنموية وزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد من العمالة الوافدة”.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بتطبيق وتنفيذ سياسة الإحلال في جميع الجمعيات التعاونية في الكويت لتعيين العمالة الوطنية في الوظائف الإشرافية بدلًا من العمالة الوافدة وتكويت هذا القطاع الحيوي.