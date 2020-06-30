الحويلة يقترح تكويت قطاع التعاونيات

30 يونيو 2020 || أعلن النائب د.

محمد الحويلة عن تقدمه باقتراح برغبه لتطبيق وتنفيذ سياسة الإحلال في جميع الجمعيات التعاونية في الكويت.

وقال الحويلة “يعد قطاع التعاونيات من القطاعات الكبرى في البلاد وفي الاقتصاد الكويتي وهذا القطاع يشهد أعداد كبيرة من العمالةالوافدة في الوظائف الإشرافية والتي يجب العمل على إحلال العمالة الوطنية بدلاً منها في هذا القطاع الحيوي وتكويت الوظائف الإشرافيةبه لتطوير العمل التعاوني ودعمه بالكفاءات الوطنية لتحقيق أهداف الدولة التنموية وزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد منالعمالة الوافدة”.

لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة بتطبيق وتنفيذ سياسة الإحلال في جميع الجمعيات التعاونية في الكويت لتعيين العمالة الوطنية في الوظائفالإشرافية بدلًا من العمالة الوافدة وتكوين هذا القطاع الحيوي.