الغانم: تسلمت استجوابًا مقدمًا من النائب رياض العدساني لوزير المالية وأبلغت سمو رئيس الوزراء به

30 يونيو 2020 || أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم تسلمه اليوم استجوابًا من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان مكونًا من ثلاثة محاور.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم أنه وفقًا للإجراءات اللائحية تم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزير المالية بهذا الاستجواب وإدراجه في أول جلسة قادمة.

وأشار الغانم إلى تسلم طلبات لرفع الحصانة عن ثلاثة نواب، اثنان منهما مرتبطان بقضية والثالث مرتبط بقضية مختلفة، لافتًا إلى أنه تم تحويل الطلبات للجنة التشريعية حتى يتسنى لها رفع تقريرها بذلك ومناقشته في أول جلسة للمجلس.

وقال الغانم” فيما يتعلق بالأسئلة التي كانت معطلة خلال أزمة كورونا بناء على القرارات الحكومية الرسمية بتعطيل الأعمال بالوزارات والذي كان ينطبق أيضًا على الأمانة العامة لمجلس الأمة فاليوم يفترض أن يصل للحكومة من المجلس ما يزيد عن 400 سؤال برلماني موجهة من النواب”.

وبشأن موعد الجلسة القادمة أوضح الغانم أن إجراء مسحات النواب ستكون يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس من الساعة الحادية عشرة وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، مضيفًا “يوم الأحد سيكون هناك اجتماع لمكتب المجلس، وطبعًا نتائج المسحات تكون معروفة والاجتماع هو تمهيد لتحديد موعد عقد الجلسة القادمة للمجلس”.