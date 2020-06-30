«الوطني لحقوق الإنسان»: موافقة مجلس الوزراء على بروتوكول عربي لمنع الاتجار بالأشخاص خطوة مستحقة

30 يونيو 2020 || قال رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي السفير جاسم المباركي إن موافقة مجلس الوزراء الكويتي أمس الاثنين على مشروع قانون البروتوكول العربي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال خطوة مستحقة ضمن جهود الكويت لمكافحة هذه الجريمة العابرة للدول.

وأضاف المباركي لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء أن هذا البروتوكول مكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتأتي الموافقة عليه تزامنًا مع الجهود التي تبذلها الإدارة الحكومية لمكافحة هذه الظواهر.

وأشار إلى أن ذلك يسهم في تفعيل الاهتمام المجتمعي بخطورتها وتسليط الضوء على أهمية تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2018.

وثمن المباركي الجهود المتسارعة في مكافحة ظاهرة الإتجار بالأشخاص قبل وخلال جائحة وباء «كورونا» المستجد «كوفيد – 19»، داعيًا إلى الاستمرار في هذا النهج نظرًا لما يمثله من دعم للأمن الوطني الداخلي والخارجي.