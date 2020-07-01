الحويلة يسأل وزيرة الاشغال عن أسباب تأخر البنية التحتية في «مبارك الكبير» و«الأحمدي»

قدم النائب الدكتور محمد الحويلة سؤالا برلمانيا إلى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان عن آخر أعمال صيانة البنية التحتية والطرق الرئيسية والداخلية لمناطق محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، مستفسرا عن وجود خطة لدى وزارة الأشغال العامة نحو تطوير ورصف الطرق الرئيسية والداخلية لمناطق محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.

وقال الحويلة في سؤاله إن بعض مناطق محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير تعاني من ضعف في البنية التحتية والطرق الرئيسية والداخلية التي تحتاج إلى ترميم وسفلتة، وذلك مع زيادة الكثافة السكانية بالمحافظتين وما يترافق معه من زيادة في حجم الحركة المرورية كما أن الحوادث بدأت تزداد أكثر من السابق نتيجة بعض الشوارع المتهالكة على الخطوط الفرعية والرئيسية وذلك بسبب عدم التوازن في الشوارع هذا بخلاف مشكلة تطاير الحصى، كما أن بعض الشوارع خالية من مناهيل المياه وأصبحت بلا أغطية لتعرض حياة المواطنين للخطر من خلال السقوط بها، والعديد من الحفريات ومخلفات أعمال الصيانة وطرق رملية.