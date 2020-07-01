الشاهين يقترح زيادة الأنشطة التجارية المنزلية ودعم أصحابها ماليًا

01 يوليه 2020 || أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحاً برغبة قال في مقدمته: فرضت الأنظمة الصحية حول العالم اشتراطات عديدة للعودة إلى العمل مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتحديد سعة استيعابية قصوى لكل 10 متر مربع، مع التشجيع على ثقافة العمل عن بعد وفي المنازل، وتتجه الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية المتقدمة لتشجيع هذه الأنماط الحديثة للعمل، لذلك أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:” زيادة الأنشطة الحرة متناهية الصغر المسموح بالترخيص لها في العمل بالمنازل، مع تقديم دعم مالي شهري لأصحاب هذه التراخيص”.

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