الغانم: صعود المرأة الكويتية منصة القضاء.. استحقاق طال انتظاره

– ألف تحية للمرأة الكويتية وهي تراكم نجاحاتها على مر السنين في كافة الميادين والحقول

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، إن صعود المرأة الكويتية منصة القضاء، استحقاق طال انتظاره، وهي خطوة للأمام في مسيرة نضال المرأة الكويتية الذي امتد لعقود.

وأضاف الغانم في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، “ألف تحية للمرأة الكويتية وهي تراكم نجاحاتها على مر السنين في كافة الميادين والحقول، وكلنا ثقة بقدرتها على إثبات جدارتها وكفاءتها كما فعلت في الكثير من المجالات التي كانت محرومة منها”.

الجدير بالذكر، أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قد أصدر قراراً بنقل 8 وكيلات نيابة وترشيحهن للعمل قاضيات، على أن يخضعن، من أول سبتمبر، مع زملائهن المرشحين، لدورة بمعهد الكويت للدراسات القضائية.

ونص القرار، الذي قضى كذلك بنقل 4 رؤساء نيابة و42 وكيلاً، تمهيداً لاعتماد مجلس القضاء أسماءهم خلال اجتماعه المقبل، على ترشيح كل من: فاطمة الصغير، وفاطمة الكندري، وسنابل الحوطي، وفاطمة الفرحان، وبشاير شاه، وبشاير الرقدان، ورؤى الطبطبائي، ولولوة الغانم، للعمل قاضيات من الدرجة الثالثة، لتدشن هذه الصفوة أول صعود للمرأة إلى منصة القضاء.

وتم اختيار الوكيلات الثماني من بين 22 وكيلة نيابة، بعد قضائهن خمس سنوات في هذه الدرجة القضائية، مبينة أنهن سيباشرن عملهن الجديد مع بداية الموسم القضائي المقبل في أكتوبر.